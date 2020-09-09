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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 20:12:00

BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

Kaynak: AA

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Söz konusu olası artış, Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedefini karşılamıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen rekor seviyede olduğu ve küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece artışla "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, WMO ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre, pandemi nedeniyle karantina döneminde karbon salınımı yüzde 17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti.

2016-2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek Sanayi Devrimi öncesindeki "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu olası artışın Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin "geri dönüşü olmayan" etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel su seviyelerinin, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, 2050'ye kadar sel riski altındaki insan sayısının 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını hedefliyordu. ABD yönetimi, geçen yıl kasım ayında söz konusu anlaşmadan çekilmek için resmen BM'ye başvuruda bulunmuştu.

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