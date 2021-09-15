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15 Eylül 2021 Çarşamba 18:20:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 18:21:00

BM: Küresel ekonomi 2021'de son 50 yılın en hızlı hızıyla büyüyecek

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,3 genişleyerek yaklaşık 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştireceği açıkladı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2021 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nu yayımladı.

Raporda, 2020'de koronavirüs nedeniyle başlayan kamu teşviklerinin devam etmesi ve gelişmiş ekonomilerde, hala tamamlanmamış olsa da başarılı olan aşılama nedeniyle küresel ekonominin bu yıl toparlanacağı açıklandı.

Küresel büyümenin yaklaşık 50 yılın en hızlı büyüme oranı olan yüzde 5,3'e ulaşacağı da duyuruldu.

EKONOMİDEKİ TOPARLANMA 'DÜZENSİZ'

UNCTAD'ın raporunda, küresel ekonomide toparlanmanın 'düzensiz' olduğuna vurgu yapılarak gelişmiş ekonomilerde, düşük gelirlilerin hayatta kalma mücadelesi verirken yüksek gelirlilerin daha da zenginleştiğine vurgu yapıldı.

Rapora göre, 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler COVID-19 pandemisi nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul olacak.

Raporda, "Mali olanaklarda kısıtlamalar, parasal özerklik eksikliği ve aşılara erişim sorunu, birçok gelişmekte olan ekonomiyi durdururken, gelişmiş ekonomilerle olan uçurumu genişletiyor ayrıca bir başka 'kayıp 10 yıla girme' tehdidinde bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi

UNCTAD, 2022'de küresel büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,6'ya düşmesini ve küresel gelirin salgın öncesinin hala yüzde 3,7'nin altında kalmasını bekliyor.

COVID-19 krizinin ekonomiye verdiği zarar küresel finansal krizden daha büyük

Raporda, kümülatif küresel gelir kaybının 2020-2022'de yaklaşık 13 trilyon dolar olmasının beklendiğine yer verildi.

Dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan bölgelerde, COVID-19 krizinin ekonomiye verdiği zarar, küresel finansal krizden (2008-2009) daha büyük olduğuna değinilen raporda bu zararın özellikle Afrika ve Güney Asya'da daha belirgin görüldüğünü söyledi.

Küresel üretimin yalnızca 2030 yılına kadar 2016-2019 dönemi trendine yeniden döneceğine işaret edilen raporda bunun da gelir artışında yaşanan sorunu derinleştirebileceğine vurgu yapıldı.

MERKEZ BANKALARI ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞAMADI

UNCTAD raporunda, arz ve talep kaynaklı geçici fiyat artışlarının gelişmiş ekonomilerde toparlanmayı sürdürmek için gereken politikaları tersine çevirmek için bahane olabileceğine dikkat çekildi.

Büyük merkez bankalarının 10 yıl boyunca ucuz para politikalarına rağmen, enflasyon hedefine ulaşılamadığı hatırlatıldı. "Gelişmiş ekonomilerdeki mevcut güçlü toparlanmaya rağmen, fiyatlarda kalıcı bir artış belirtisi yok" denildi.

Raporda, küresel mal ve hizmet ticaretinin geçen yıl yüzde 5,6 düştükten sonra, bu yıl reel olarak yüzde 9,5 büyümesinin beklendiği ifade edilerek mal ve ticarette toparlanmanın son derece dengesiz olduğu ve bunun yol açtığı sorunların gelecek yıllarda ticaret performansı üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler bm Küresel ekonomi
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