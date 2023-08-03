BM, Kolombiya'daki ateşkesten memnun

BM, Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında yürürlüğe giren ateşkesten dolayı memnun olunduğu bildirildi.



BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, ikili ateşkes anlaşmasının bugün yürürlüğe girmesiyle barış sürecinde yeni bir aşamaya giren Kolombiya hükümetini ve ELN'yi tebrik ediyor." dedi.

Tarafların ateşkese iyi niyetle bağlılığın barış masasında güveni artırırken şiddeti önemli ölçüde azaltabileceğini belirten Haq BM'nin, Ulusal Katılım Komitesinin kritik öneme sahip çalışmalarını desteklemeye ve Kolombiya toplumunun barış sürecine kapsayıcı katılımını kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur barış müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.