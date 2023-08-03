VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç'tan AİHM binasındaki terör provokasyonuna tepki... "Engel olunmaması skandaldır"
Nijer, France 24 ve RFI'nın yayınlarını kesti
Çin'de Doksuri Tayfunu alarmı... Bir milyondan fazla kişi tahliye edildi
ABD donanmasında görevli 2 asker Çin adına casusluktan tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri İdlib'de öldürüldü
BM, Kolombiya'daki ateşkesten memnun
03 Ağustos 2023 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 21:47:00

BM, Kolombiya'daki ateşkesten memnun

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı örgüt ELN arasındaki geçici ateşkesten memnun olduğunu belirtti.

BM, Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında yürürlüğe giren ateşkesten dolayı memnun olunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, ikili ateşkes anlaşmasının bugün yürürlüğe girmesiyle barış sürecinde yeni bir aşamaya giren Kolombiya hükümetini ve ELN'yi tebrik ediyor." dedi.

Tarafların ateşkese iyi niyetle bağlılığın barış masasında güveni artırırken şiddeti önemli ölçüde azaltabileceğini belirten Haq BM'nin, Ulusal Katılım Komitesinin kritik öneme sahip çalışmalarını desteklemeye ve Kolombiya toplumunun barış sürecine kapsayıcı katılımını kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur barış müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.

Etiketler : BM-Kolombiya Ateşkesi Hükümet-ELN Anlaşması Silahlı İsyancı Örgüt ELN
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX