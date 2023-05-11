BM, Karadeniz Tahıl Girişimi, tüm taraflarla yakın çalışmayı sürdürecek

BM, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülebilmesi için tüm taraflarla yakın çalışmayı sürdürecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dikkati çekerek, BM'nin girişimin devam etmesi ve tam olarak uygulaması için tüm taraflarla yakın çalışmaya devam edeceğini belirtti.

BM açıklamasında, Griffiths, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının katılımıyla, İstanbul'da düzenlenen, Karadeniz Tahıl Girişimi konulu toplantıda konuştu.

Küresel gıda güvenliği için bu girişimin önemini yineleyen Griffiths, girişimin başından bu yana, Ukrayna'dan 30 milyon metrik tondan fazla tahılın ve gıda maddesinin güvenli ihracatını kolaylaştırdıkları için ilgili tarafları tebrik etti.

Martin Griffiths, Togliatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden işletilmesi, anlaşma süresinin uzatılması, istikrarlı operasyonlar için Ortak Koordinasyon Merkezi'nin iyileştirilmesi gibi birçok konunun ele alındığı toplantıda, Rusya'dan yapılan gıda ve gübre ihracatının önemli katkısını takdir etti.

Griffiths, BM'nin, girişimin devam etmesi ve tam olarak uygulaması için tüm taraflarla yakın çalışmaya devam edileceğini vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde dün ve bugün İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı.