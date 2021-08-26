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26 Ağustos 2021 Perşembe 20:42:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 20:42:00

BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in havalimanına yönelik "terör saldırısını" derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Guterres'in Kabil'de sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadığını belirten Dujarric, saldırının Afganistan'daki istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Al-Jazeera, patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu.

4 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise saldırıdan etkilenenler arasında ABD'lilerinin de olduğunu doğrularken, havalimanı yakınlarındaki Baron Otel'i civarında başka bir patlama daha yaşandığını belirtti.

Etiketler : Birleşmiş Milletler bm Stephane Dujarric
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