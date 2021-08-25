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25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00:00

BM Kabil'de 'işlevsel' bir havalimanına ihtiyaç duyuyor

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Birleşmiş Milletler, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmek için Kabil'de tam teşekküllü işlevsel bir havalimanın kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmek için Kabil'de tam teşekküllü işlevsel bir havalimanın kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Yardım götürebilmemiz için Kabil'de tam teşekküllü işlevsel bir havalimanı kritik önem taşıyor." dedi.

Dujarric, yardımların sınır ötesi operasyonlarla da getirilebileceğini ancak bunun çok uzun ve maliyetli olacağını vurguladı.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELERİN MERKEZİNDE KADINLAR VAR

Taliban'ın kadınlardan evde kalmasını ve işe gitmemesini istemesine ilişkin soruya Dujarric, ''Taliban ile yaptığımız görüşmelerin merkezinde kadınların güvenli bir şekilde çalışabilmesi var.'' yanıtını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Afganistan'da yerel yaklaşık 3 bin personelleri olduğunu ve bunun yüzde 10'nun kadın olduğunu söyledi.

Sözcü, yerel personellerinin çoğundan güvenlik nedeniyle evden çalışmalarını istediklerinin altını çizdi.

BM, şimdiye kadar Afganistan'daki 100'den fazla uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye etti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi, Kabil'den şimdiye kadar 88 bin ABD ve Afgan vatandaşı tahliye etti.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler bm Afganistan
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