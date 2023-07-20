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20 Temmuz 2023 Perşembe 19:58:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 19:58:00

BM: İsrail, Filistinlileri hapsedilmiş hissine sokuyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletlerde (BM), İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim yerlerinin Filistin toplumu üzerindeki etkileri ele alındı. BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang, "İsrail, Filistinlileri hapsedilmiş hissine sokuyor ve dünya ile Batı Şeria'nın geri kalanından soyutluyor" ifadelerini kullandı.

BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından çok sayıda katılımcıyla çevrim içi "İsrail'in Yerleşim Yeri Politikasının Filistin Toplumu Üzerindeki Etkisi" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

BM'nin Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında süren yerleşim yerlerini genişletme politikası, zorla tahliyeleri ve el koymalarının çok endişe verici olduğunu söyledi.

Khiari, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını baltalayan yerleşim yerleri, aynı zamanda uluslararası hukuku ihlal ediyor, işgali derinleştiriyor ve çatışma ile şiddete yol açan sorunları tetikliyor." diye konuştu

"FİLİSTİNLİLERİ HAPSEDİLMİŞ HİSSİNE SOKUYOR"

BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang ise "İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik yapıyı değiştirmeye yönelik politikaları Filistinlileri hapsedilmiş hissine sokuyor ve dünya ile Batı Şeria'nın geri kalanından soyutluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Niang, İsrail'in yerleşim yeri politikası, zorla tahliyeleri ve yıkımlarının, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimcilerin artan şiddetiyle birlikte gerçekleştiğine dikkati çekti.

Büyükeçli Niang, "Bugün Kudüs, işgalci güç İsrail'in sistematik olarak ve geri dönülmez bir şekilde şehrin dokusunu değiştirme ve işgali derinleştirme çabalarının sembolü haline gelmiştir." dedi.

"ACİLEN DURDURULMALI"

İİT adına bir konuşma yapan Büyükelçi Ali Butali de İsrail'in "tek taraflı" faaliyetleri ve şiddetinin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

Butali, "İİT, acilen İsrail'in yasa dışı sömürgeci yerleşim yeri faaliyetlerini tamamen durdurması çağrısını yineliyor." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN HALKI ARTIK BIKTI"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Riyad Mansur da Filistin halkı nezdinde oluşan hayal kırıklığı ve kızgınlığa dikkati çekti.

"Evleri yakılırken aynı söylemlerin hiçbir adım atılmadan tekrar edilmesini dinlemekten artık bıktılar." vurgusunda bulunan Mansur, sahada olumlu değişikliğe yol açmayan söylemlerin tekrarlanmasının yetersiz kaldığını belirtti.

Mansur, "Halkımıza daha ne kadar 'bekleyin' demeye devam edeceğiz?" sorusunu yöneltti.

İşgalin sonlandırılması için yardım talep eden Mansur, bunun bir an önce gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : İsrial filistin-İsrial BM
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