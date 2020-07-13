  • BIST
    116947
  • Dolar
    6,8661
  • Euro
    7,7685
  • Altın
    399,1780
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:03:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:03:00

BM ile Libya hükümeti arasında güvenlik alanında iş birliği yeniden başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

BM, uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile güvenlik alanında destek proje ve programlarının yeniden başlaması için anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamada, Misyonun Başkan Yardımcısı Stephanie Williams başkanlığında güvenlik uzmanları ile Libya hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa başkanlığında da güvenlik eğitimi, maliye ve İnterpolden sorumlu müdürlerden oluşan heyetle sanal ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıda, güvenlik alanında silah bırakma, tutukluların serbest bırakılması ve rehabilitasyon konularının mercek altına alındığı belirtildi.

"UNSMİL, Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır"

Güvenlik alanında destek proje ve programların yeniden başlaması için Libya hükümeti ile anlaşma yapıldığı duyurulan açıklamada, Williams, UNSMİL'in Libya makamlarına gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğunu, güvenlik alanında başarı için yerel ve uluslararası çabaların koordinesindeki önemin altını çizdi.

Toplantıya katılan yetkililer konuşmalarında, Nisan 2019'da çıkan savaştan sonra yaşanan zorluklardan dolayı askıya alınan destek projeleri ve programlarının yeniden başlamasının önemi konusunda ortak kanaata sahip olduklarını ve ekonomi ile güvenlik alanındaki iyileştirmenin birbiriyle irtibatlı olduklarını vurguladı.

Başağa, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşların refahı ve güvenliği için Libyalıların yönetiminde kapsamlı ve milli bir çerçevede yerli bir tasarımda olması gereken bu programı sürdürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Gerek UNSMİL, gerekse Fethi Başağa, yaptıkları açıklamalarda söz konusu destek programı ve projelerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER