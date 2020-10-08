08 Ekim 2020 Perşembe 15:23:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 15:23:00
BM İdlib'e 45 tır insani yardım gönderdi
Kaynak: DHA
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere, 45 TIR'dan insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından yüklenen 45 TIR, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek kente hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere dağıtılacak.
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