BM İdlib'e 45 tır insani yardım gönderdi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletlere ait lojistik depolarından yüklenen 45 TIR, Jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek kente hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşayan iç savaş mağduru sivillere dağıtılacak.