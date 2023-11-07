BM Güvenlik Konseyi yine Gazze için toplandı

BM Güvenlik Konseyi yine Gazze için toplandı

BMGK, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in talebi üzerine toplandı.

15 üyeli BMGK'yi kapalı oturumda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın bilgilendirmesi bekleniyor.

Oturum öncesi basına açıklamada bulunan BMGK'nin geçici üyesi olan Gabon'un BM Daimi Temsilcisi Michel Xavier Biang, Konsey'in neden anlaşma sağlayamadığına ilişkin, "Süper güçler arasındaki rekabet en temel sorunlardan biri, diğeri de fikir birliği sağlayamamak." değerlendirmesinde bulundu.

Biang, ülkesinin acilen insani ateşkes sağlanması taraftarı olduğunun altını çizdi.

Geçen ay BMGK'de Gazze'ye ilişkin 4 farklı karar tasarısı veto edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.