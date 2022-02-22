BMGK "acil" toplandı

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22 Şubat 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 10:20:00

BM Güvenlik Konseyi Ukrayna gündemi ile 'acil' toplandı: Rusya bizi yolun sonuna getirdi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı. Dönem başkanı veto yetkisini kullanacak.

BM Güvenlik Konseyi karar sonrası acil toplandı. Toplantıda konuşan Ukrayna'nın BM Temsilcisi, "Kendimizi savunama hakkımız var" dedi. İngiltere ise, "Rusya bizi yolun sonuna getirdi" ifadesinde bulundu.

Toplantıda söz alan İngiltere temsilcisi, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Rusya'ya yaptırım uygulanmalı. Rusya bizi yolun sonuna getirdi" ifadelerini kullandı.

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

DÖNEM BAŞKANI RUSYA VETO YETKİSİNİ KULLANACAK

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılmasının veya herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmediği kaydediliyor.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELERDEN ENDİŞELİYİZ"

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

DiCarlo, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.

Rusya'nın "Barış misyonu" adı altında doğu Ukrayna'ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.

DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA BMGK
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