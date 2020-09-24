  • BIST
    1119.56
  • Dolar
    7,6263
  • Euro
    8,9092
  • Altın
    458,1120
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da KOVID-19 vaka sayısında rekor
Bakan Selçuk: Okula gönderilme oranı çok yüksek
Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Nijerya'da çetelerin rehin tuttuğu 20 kişi kurtarıldı
PFDK'dan Trabzonspor'a ceza
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
PKK/YPG Rasulayn'da yine sivillere saldırdı: 2 ölü, 12 yaralı
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
Sudan İsrail ile barış anlaşması imzalayacağı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray: Başkan Trump, özgür ve adil bir seçimin sonucunu kabul edecektir
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha
ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Irak'a verdiği muafiyet süresi 60 güne indirildi
RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında rekor
Alman ordusunda 'aşırı sağ' krizi! Askeri istihbarat başkanı görevden alındı
Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu
Şırnak'ta yakınları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam e ...
Başkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjde
Almanya'da Katolik Kilisesi'nin cinsel taciz mağdurlarına tazminat
Fransa Ombudsmanı Hedon, Calais'deki sığınmacıların insanlık dışı koşullarda yaşadığını bildirdi
MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türk milletinin menfaatleri hususunda taviz verilmeyecek
Ezeli rekabette 392. randevu
24 Eylül 2020 Perşembe 22:35:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 22:35:00

BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD yönetimin yeni tip koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutması iki ülkenin Birleşmiş Milletler büyükelçileri arasında sert atışmalara neden oldu.

BM Güvenlik Konseyinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonrası iyileşme sürecini görüştüğü oturum, ABD ve Çin arasında virüs kavgasına sahne oldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Çin ve Rusya dışişleri bakanların ülkesine yönelik eleştirilerin ardından yaptığı konuşmada, "Hepinize yazıklar olsun. Bugünkü toplantının içeriğinden tiksindim ve bu konseyden utanıyorum. Önümüzdeki kritik mesele yerine siyasi kin gütmeye odaklanan konsey üyelerine yazıklar olsun." dedi.

Craft, salgın konusunda şeffaf olmayan Çin'in salgından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, ''Biz, popüler olmasa, kabul görmese de doğru olanı yapacağız.'' diye konuştu.

Craft'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün ise ABD'yi ''siyasi virüs ve bilgi kirliliği yaymak, çatışma ve bölünme yaratmak"la suçladı.

CANG, ŞUNLARI KAYDETTİ:

''Artık yeter, dünya için zaten yeterince sorun yarattınız. ABD'nin Kovid-19 ile başa çıkamamasının tamamen kendi hatası olduğunu anlaması gerek. Dünyada en gelişmiş tıbbı teknolojilere sahipken neden en fazla vaka ve en fazla ölüm ABD'de. Başkalarını suçlamadan önce belki de ABD'li siyasetçiler bu sorulara dürüstçe cevap vermeli. Birileri sorumlu tutulacaksa onlar da bir kaç ABD'li siyasetçi. ABD şu anda uluslararası toplumun karşında duruyor ve tamamen yalnız. Artık uyanın.''

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salgının küresel hazırlık, işbirliği ve dayanışma olmadığı için kontrolden çıktığını belirterek, "Dünya iklim değişikliği başta olmak üzere daha büyük felaketlere aynı ayrılık ve kargaşayla yaklaşırsa en kötüsünün yaşanacağından korkuyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER