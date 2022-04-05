VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğu'da iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
BM Genel Sekreteri: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çiziyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Zelenskiy BMGK'dan reform talep etti: Herkes eşit temsil edilmeli
Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
AB Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit mimarisi oluşturulamaz
Putin: Gıda ihracatında ihtiyatlı olacağız
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor
Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Babası, Mete'nin yolunu açan hikayeyi anlattı 54. olunca şampiyonluğa karar verdi
Rusya'dan Biden'ın 'Putin yargılanmalı' sözlerine yanıt
NATO'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
İçişleri Bakanlığı İBB skandalını ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu 2053 hedeflerini açıkladı
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı
Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar
Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu
Nisa bebekten acı haber!
Açıkhava konserleri başlıyor
05 Nisan 2022 Salı 19:16:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 19:16:00

BM Genel Sekreteri: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çiziyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın başlattığı savaşın ''tam teşekkülü bir istila'' olduğunu belirten Guterres, Rusya'yı, işgalle uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.

Guterres, Rusya'nın BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve savaş nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en hızlı zorla yerinden edilme ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

''Buça'da öldürülen sivillerin korkunç görüntülerini asla unutmayacağım.'' diyen Guterres, bağımsız soruşturma çağrısını yineledi ve tecavüz ve cinsel şiddet haberlerinin ise derinden sarstığını söyledi.

Savaşın küresel ekonomiye etkisine dikkati çeken Guterres, gelişmekte olan 74 ülkede 1,2 milyar kişinin artan gıda ve enerji fiyatlarından ciddi bir şekilde etkileneceği uyarısı yaptı.

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu BM Güvenlik Konseyi'nin sadece Ukrayna'da değil dünyanın diğer yerlerindeki krizleri önleyememesinden esef duyduğunu belirten Guterres, konseye savaşa son vermesi çağrısında bulundu.

Etiketler : BM Guterres Rusya
Düğüne sporla hazırlık

Düğüne sporla hazırlık
100 bin müzikseverli turne

100 bin müzikseverli turne
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
11 bin km'lik turne

11 bin km'lik turne
Ben artık Çiftçiyim

Ben artık Çiftçiyim
Otobüs şoförüne saldırdı

Otobüs şoförüne saldırdı
Romantik Berk

Romantik Berk
3 günde 7 bin kişi

3 günde 7 bin kişi
Şaka gibi aşk

Şaka gibi aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER