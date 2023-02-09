VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li sismolog Tobin: Neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi
Suriye'de deprem sonrası enkazda doğan Eye bebek anne ve babasız büyüyecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 28 bin 44 kişi tahliye edildi
New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı
Aksungur İHA ile deprem bölgesine baz istasyonu hizmeti
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımlandı
Bakan Özer: 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı
Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı
Orta Doğu'dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Özbekistan, Türkiye'de depremzedeler için sahra hastanesi kuracak
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak
Uzmanlar uyarıyor: Her ailenin bir afet planı olmalı
Deprem travması stres bozukluğuna yol açabilir
Yardım çağrısı için sosyal medya kullanım rehberi hazırlanmalı
Yaşanan durum çocuklara basit cümlelerle aktarılmalı
Deprem anında en çok panik ve korku zarar veriyor
Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı
09 Şubat 2023 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 12:10:00

BM Genel Sekreteri, New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından açılan defter için Türkevi'ne giden Guterres'i Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.

Guterres, taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." diye yazdı

Çıkışta AA'ya konuşan Guterres, BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle şu an Gaziantep'te olduğunu, oradan da Suriye'nin depremden etkilenen Halep şehrine geçeceğini söyledi.

Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak "BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM'nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, "Suriye'de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam." dedi.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğu dönemde Gazientep'i ziyaret ettiğini ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı muazzam cömertliğine şahit olduğunu belirterek "Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı, aynı bağlılığı hakkediyor." ifadelerini paylaştı.

Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise de şu an devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle böyle bir planı olmadığını ifade eden Genel Sekreter, "Şu an önemli olan bütün operasyonları yürüten hükümete etkili bir desteğin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Etiketler : birleşmiş milletler antonio guterres deprem taziye defteri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX