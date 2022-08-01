VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
THY'den iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım
Başkan Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Tahıl gemisi anlık takip ediliyor
Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı'yı kabul etti
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
"Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışı devam edecek"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü
Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak
Dikili'deki su kesintisi tepkilere neden oluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:34:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:19:00

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin ayrılmasına ilişkin, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.

BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketi için memnuniyetini dile getirdi.

Guterres, "Bu ticari gemi Razoni kıt olan iki malla yüklü: Mısır ve umut. Ailelerini beslemeleri Ukrayna limanlarının sorunsuz çalışmasına bağlı olan dünya çapında milyonlarca insan için umut. Geminin ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur." ifadelerini kullandı.

Tahıl gemisinin yola çıkmasının geçen hafta İstanbul'da BM himayesinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den temsilcilerle kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısı olduğunu vurgulayan Guterres, "Taraflar, BM ve Türkiye'nin desteğiyle bu dönüm noktasına ulaşmak için yorulmadan çalıştılar." dedi.

Genel Sekreter, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım. Bugün Odessa'da tanık olduklarımız önemli bir başlangıç noktasıdır." şeklinde konuştu.

Bu çabaların küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getireceğine işaret eden Guterres, kıtlığın eşiğindeki insanların hayatta kalabilmek için bu anlaşmalara ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

Etiketler : birleşmiş milletler ukrayna tahıl
Karla yaş aldı

Karla yaş aldı
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
İnsani yardımda zirvedeyiz

İnsani yardımda zirvedeyiz
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

Boğaz'da unutulmaz konser akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX