14 Şubat 2022 Pazartesi 23:33:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 23:33:00
BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ve Ukrayna diplomasisi
Kaynak: AA
ABONE OL
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in her iki bakana da Ukrayna ve çevresinde artan gerginliğe dair endişelerini ilettiğini söyledi.
Guterres Lavrov ile Ukrayna krizinin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.