BM Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'nda

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nın önünde düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkına gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki halkın gıda, elektrik ve su sıkıntısı yaşadığını dile getiren Guterres, "Gazze'de susuz, yiyeceksiz, yakıtsız ve ilaçsız ateş altında acı çeken 2 milyondan fazla insan var ve hayatta kalabilmek için her şeye ihtiyaçları var." dedi.

Guterres, Filistin halkının, savaş ve yardımların engellenmesiyle iki kez cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze halkının ihtiyaç duyduğu tüm yardım malzemeleriyle dolu çok sayıda kamyonumuz var. Yardımların en kısa zamanda Gazze'ye girişine izin verilmesi gerekiyor."

- Guterres taraflara ateşkes çağrısında bulundu

Guterres ayrıca, taraflara ateşkes çağrısında bulunarak, yardımların girişi için Mısır ile İsrail arasında bir anlaşmanın yapılmasının beklendiğini ancak taraflar arasında anlaşmaya dair koşulan bazı şartların bunu geciktirdiğini kaydetti.

BM GENEL SEKRETERİ, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:



"Biz yardımların olabildiğince en hızlı şekilde ve en çok miktarda bölgeye girişi için şartları açıklığa kavuşturmak ve bu kısıtlamaları azaltmak adına tüm taraflarla Mısır, İsrail ve ABD ile aktif olarak çalışıyoruz."

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.