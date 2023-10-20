BM Genel Sekreteri Guterres son dakika itibarı ile Refah Sınır Kapısı'nda bulunuyor. Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" dedi.
20 Ekim 2023 Cuma 13:55:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 13:55:00
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Refah sınır kapısına gitti
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. BM Genel Sekreteri Guterres son dakika itibarı ile Refah Sınır Kapısı'nda bulunuyor. Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" dedi.
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