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20 Ekim 2023 Cuma 13:55:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 13:55:00

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Refah sınır kapısına gitti

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. BM Genel Sekreteri Guterres son dakika itibarı ile Refah Sınır Kapısı'nda bulunuyor. Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres son dakika itibarı ile Refah Sınır Kapısı'nda bulunuyor. Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" dedi.

Etiketler : son dakika haber BM Genel Sekreteri Refah Sınır Kapısı
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