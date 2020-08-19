BM Genel Sekreteri Guterres: Mali Cumhurbaşkanı Keita ve kabine üyeleri derhal salıverilmeli
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli" açıklaması yapıldı.
Mali'de askerin darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli." şeklinde konuştu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de askeri müdahale ile ilgili, "Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve kabine üyeleri derhal ve koşulsuz şekilde salıverilmeli." ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.
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