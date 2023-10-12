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12 Ekim 2023 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:17:00

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

Etiketler : BM_Gazze_Krizi İsrail_Bombardımanları Yerinden_Edilenler
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