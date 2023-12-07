VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: Kalıcı sosyal refah yolunda ilerlemeye de...
Van'da HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Rusya'dan ABD'ye tepki: "Büyük üzüntü duyuyoruz"
Başkan Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
07 Aralık 2023 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 16:09:00

BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 132 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı 2 okulunun doğrudan vurulduğunu, Deyr el-Belah ve Nusayrat bölgelerindeki 2 okulunun da dolaylı olarak hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Aralık'ta 2 UNRWA çalışanının daha öldürülmesiyle, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının sayısının 132'ye çıktığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 85'ine denk gelen, 1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, 5 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin Gazze genelindeki 155 UNRWA tesisine sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneydeki Han Yunus ve Refah'taki 98 UNRWA tesisinde 1 milyon yerinden edilmiş Gazzelinin kaldığı, bu 98 tesisin 64'ünün de Han Yunus ve Refah'ta bulunduğu belirtildi.

YAPILAN YARDIMLAR

UNRWA'nın yardımlarına ilişkin açıklamada, 21 Ekim-4 Aralık tarihlerinde 10 bin 59 ton un, 1,3 milyon dolar değerinde 323 ton ilaç ve tıbbi malzeme, yaklaşık 10 milyon litre su, acil durumlarda kullanılmak için hazırlanan 2,5 milyon yüksek enerjili bisküvi, 990 bin protein bazlı konserve gıda ve 1,9 milyon peynir dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gıda yardımlarının yanı sıra 23 bin 25 yatak, 36 bin 680 aile hijyen seti, 1,1 milyon bebek bezi, 47 bin 530 battaniye ve 90 bin 240 temizlik malzemesi dağıtıldığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Etiketler : İSRAİL GAZZE BM CAN KAYBI
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX