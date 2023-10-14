14 Ekim 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 14:08:00
BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler (BM), "Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında." açıklamasında bulundu.
BM, "Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında." açıklamasında bulundu.
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