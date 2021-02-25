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25 Şubat 2021 Perşembe 23:21:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 23:21:00

BM: Gayriresmi Kıbrıs toplantısında olumlu sonuç görmeyi temenni ediyoruz

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi Kıbrıs toplantısının zamanlamasının uygun olduğunu ve olumlu sonuç temenni ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kıbrıs konusundaki çabalara bakıldığında "iniş ve çıkışlar" yaşandığını belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla bir süredir istişarelerde bulunduğunu ve toplantının zamanlamasının uygun olduğunu söyledi.

Dujarric, tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantının gayriresmi olacağını dile getirerek "Olumlu bir sonuç görmeyi temenni ediyoruz." dedi

BM, dün, 27-29 Nisan'da arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenleneceğini açıklamıştı.

Etiketler : bm birleşmiş milletler Stephane Dujarric
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