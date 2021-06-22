  • BIST
    1409.85
  • Dolar
    8,6571
  • Euro
    10,3510
  • Altın
    495,0200
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşı olmayanlara iş yok! Hiç bir yerde çalışamayacaklar
BM, Filistinliler için 164 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
Yaşadığı dehşeti anlattı: Şans eseri ayaktayım
Haftalık harita açıklandı: Kütahya zirvede
Türkiye'de vaka sayısı 6 bini geçti
BM: 41 milyon insan kıtlık riski altında
'Kanal İstanbul Projesinde ilk kazmayı 26 Haziran'da vuracağız'
Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor
Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi
"MİT bölgede tarih yazıyor"
"Yerli aşımız tüm insanlığın aşısı olacak"
TUSAŞ'tan bir 'ATAK' daha
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
Bölgede korkutan gelişme! Taliban, Şirhan sınır kapısını ele geçirdi
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"
Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"
TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Lisanslı depoculukta verilecek destek ödemeleri belli oldu
Haksızlığa karşı çıkıp istifa etti! Başbakan'dan onurlu bir çıkış
22 Haziran 2021 Salı 21:47:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 21:47:00

BM, Filistinliler için 164 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattı

ABONE OL

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), geçen ay İsrail'in 11 gün süren hava saldırıları sonrası Filistinlilere yönelik insani yardım ve iyileştirme için 164 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, "Bugünkü çağrı, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilerin erken iyileştirme ihtiyaçlarına ek olarak, 10-31 Mayıs arasındaki dönemde UNRWA tarafından Gazze ve Batı Şeria'da uygulanan acil müdahale önlemlerini içeriyor." dedi.

Dujarrec, 164 milyon dolarlık yardım çağrısının UNRWA'nın 19 Mayıs'ta yaptığı ilk 38 milyon dolarlık acil yardım çağrısını da kapsadığına işaret etti.

Son çatışmanın Gazze halkı ve Filistinli mülteciler üzerindeki yıkıcı etkisi olduğunu vurgulayan sözcü, "Maruz kaldıkları bu travmanın etkisi devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

1949'da BM Genel Kurulunun aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA'nın halen 5,4 milyon mülteciye hizmet sağladığı kaydediliyor.


Etiketler : BM Filistinli hava saldırıları
Sinem'den örnek paylaşım

Sinem'den örnek paylaşım
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide
mutluluğu yakaladı

mutluluğu yakaladı
65 bin liralık çalıntı iddiası

65 bin liralık çalıntı iddiası
Beş aylık hamile pozu

Beş aylık hamile pozu
Akrabalarla tanışma turu

Akrabalarla tanışma turu
1 milyon sevinci

1 milyon sevinci
Demet'in vücudu Carla'dan

Demet'in vücudu Carla'dan
Zirvenin sahibi Hande

Zirvenin sahibi Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER