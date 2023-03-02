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02 Mart 2023 Perşembe 21:51:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 21:51:00

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörlüğüne ABD'li McCain atandı

Kaynak: AA

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Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü tarafından, WFP'nin merkezindeki yönetim kurulu toplantısında yapılan istişareler neticesinde, Cindy McCain'in yeni İcra Direktörü olarak atandığı belirtildi.

McCain'in, 6 yıldır kurumun başında bulunan ve 4 Nisan'da görev süresi sona erecek olan ABD vatandaşı David Beasley'nin yerine geçeceği ifade edildi.

WFP açıklamasında görüşlerine yer verilen WFP Yürütme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Polonya Büyükelçisi Artur Andrzej Pollok da "McCain, dünyanın en ciddi gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğu bir dönemde WFP'nin başına geçiyor. Bu liderlik rolü, hiç bu kadar önemli olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda ABD'nin Roma merkezli BM kuruluşları nezdindeki daimi temsilcisi olarak görev yapan Cindy McCain, ABD'de 2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde aday olan ama kazanamayan ve 2018'de hayatını kaybeden eski Cumhuriyetçi senatör John McCain'in de eşi.

2022'de 158 milyondan fazla kişiye, yiyecek ya da gıda almaları için yardımcı olacak nakit yardımlar sağlayan WFP, dünya genelinde yaptığı çalışmalar nedeniyle 2020'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Etiketler : bm abd Antonio Guterres

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