BM Dünya Gıda Programı: Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde

Skau, Gazze'ye ziyaretinin ardından New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini ve kaotik bir hal aldığını belirten Skau, gıda güvenliği konusunda ise 10 kişiden 9'unun bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi.

Skau, insanların gözünde korkuyu gördüğünü belirterek, daha fazla yardımın ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kanun ve nizamın bozulduğunu dile getirdi.

Mevcut koşullar altında düzenli şekilde yardım girişinin mümkün olmadığını vurgulayan Skau,"Çok ciddi bir şekilde yardım miktarlarını artırmamız gerekiyor ve daha fazla geçiş için yeni kapıların açılmasına ihtiyacımız var" dedi.

Skau, bunlar için insani ateşkes gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde" ifadesini kullandı.

Bu alanda uzun süredir çalışan meslektaşlarının "daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını" söylediklerini aktaran Skau, koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.