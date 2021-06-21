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21 Haziran 2021 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 23:50:00

BM'nin çocuk haklarıyla ilgili 'utanç listesinde' İsrail ve Suudi Arabistan'ın bulunmaması eleştirildi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sektreteri Antonia Guterres'in, çatışma bölgelerindeki çocuklarla ilgili bugün yayınladığı raporda, çocuk haklarını ihlal eden ülkeler listesinde İsrail ve Suudi Arabistan'a yer vermemesi tepki çekti.

Yemen ve Filistin'deki çocuk hakları ihlallerinin de yer aldığı "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" adlı 42 sayfalık yıllık BM raporunda, bu ihlallere neden olan İsrail ve Suudi Arabistan'ın listeye alınmaması insan hakları grupları tarafından eleştirildi.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) çocuk hakları savunuculuğu direktörü Jo Baker, "Guterres, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasıyla ilgili 'utanç listesine' İsrail'i ve Suudi Arabistan'ı dahil etmeyerek, onları içinde bulundukları çıkmazdan kurtardı." ifadesini kullandı.

Baker, Genel Sekreterin, utanç listesini BM kanıtları üzerine oluşturmamasının çocuklara karşı ihanet teşkil ettiğini belirterek, bu tutumun ayrıca ihlal eden taraflara karşı cezasızlığı körüklediğini vurguladı.

Guterres'in 18 Haziran'da ikinci dönem için göreve seçildiğini hatırlatan Baker, "Artık Genel Sekreter ikinci dönemi güvence altına alındığına göre, liste konusunda bu yaklaşımı terk etmeli ve listesinin gerçekleri yansıttığından emin olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres'in bugün yayınlanan ilgili BM raporunda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de 340 Filistinli çocuğa yönelik 1031 ağır ihlal vakası yaşandığı belirtilmiş ancak ihlal eden taraf olarak İsrail'in adı geçmemişti.

Raporda ayrıca Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin 361 çocuğu "güvenlik suçu" gerekçesiyle gözaltına aldığı ve bunların yüzde 83'ünün gözaltı sırasında istismar ve fiziksel şiddete uğradığı doğrulanmıştı.

Aynı şekilde raporda, Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında 2015'ten bu yana devam eden savaşta 269 çocuğun öldüğü, 855'inin de sakat kaldığı kaydedilmiş fakat Suudi Arabistan buna neden olan taraflardan biri olarak listeye alınmamıştı.

BM, 2002'den bu yana, çocuklara yönelik öldürme, sakatlama, askere alma, cinsel şiddet, kaçırma, insani yardımların engellenmesi ile okullara ve hastanelere yönelik saldırılar gibi ağır çocuk hakları ihlallerinden sorumlu olanları içeren bir "utanç listesi" (kara liste) yayınlıyor.

Etiketler : Yemen BM Guterres
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