BM: Bu yıl Yemen'den 5 bin 600 düzensiz göçmen gönüllü olarak tahliye edildi

BM: Bu yıl Yemen'den 5 bin 600 düzensiz göçmen gönüllü olarak tahliye edildi

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Yemen ofisinin Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2023 yılının başından bu yana 5 bin 600 göçmenin gönüllü olarak evlerine dönmesine yardımcı oldu." ifadesine yer verildi.

IOM'un açıklamasında, kadınların ve kız çocuklarının, göç yolu boyunca şiddete, sömürüye ve istismara maruz kaldığı kaydedildi.

IOM, Mayıs ayında yaptığı açıklamada 2023 yılının başından bu yana Yemen'e 40 binden fazla Afrikalı düzensiz göçmenin giriş yaptığını belirterek, temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 8 yıldır iç savaş yaşanmasına rağmen Yemen, başta Etiyopya ve Somali'den olmak üzere Afrika Boynuzu coğrafyasından göçmenlerin yöneldiği bir ülke olmayı sürdürüyor. Göçmenlerin özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'a geçmek için Yemen'i güzergah olarak kullandığı belirtiliyor.