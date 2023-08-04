VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
"Çanakkale, Kut'ül Amare gibi büyük zaferlerin bilinmesi varoluşumuz için önem arz ediyor"
Kur'an-ı Kerim'e provokasyon gerçekleştirmişti: Hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Adana'daki orman yangınına müdahale ediliyor
04 Ağustos 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 16:33:00

BM: Bu yıl Yahudi yerleşimciler tarafından Filistin'de 591 saldırı gerçekleştirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında bu yıl Yahudi yerleşimciler tarafından 591 saldırı vakasının kayıtlara geçtiğini, bunların Filistinlilerin ölümüne ve mülklerinin zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, BM'nin Batı Şeria'da 2023'ün ilk 6 ayında Yahudi yerleşimciler kaynaklı 591 olayı kayıtlarına geçirdiğini aktararak, bu olayların Filistinlilerin ölümüne, mülkünün zarar görmesine neden olduğunu söyledi.

İşgal altındaki bölgede her ay ortalama 99 olay yaşandığını ve 2022'de aylık 71 olan ortalamaya kıyasla yüzde 39'luk artışın olduğunu kaydeden Laerke, "2022'deki bu tür olayların sayısı, bunları kayıt altına almaya başladığımız 2006'dan bu yana zaten en yüksek seviyedeydi." dedi.

Laerke, bu yıl OCHA'nın yerleşimci şiddeti nedeniyle 399 kişinin yerinden edildiğini belgelediğini ifade etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi ve Filistinli çobanların otlak alanlarına erişimi kaybetmesi gibi sebeplerle Filistinlilerin bazı köylerinin tamamen boşaldığını belirten Laerke, "Filistinlilerin evlerini terk etmelerinin diğer nedenleri arasında İsrail makamlarınca evlerinin ve diğer mülklerinin yıkılma tehdidi yer alıyor." diye konuştu.

Laerke, doğrudan etkilenen 60 Filistinli çobanın insani ihtiyaçlarını acil olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunun altını çizen Laerke, bu durumun Filistinlilerin geçim kaynakları, gıda güvenliği ve temel hizmetlere erişimleri üzerindeki etkileri nedeniyle insani ihtiyaçları derinleştirdiğini kaydetti.

Etiketler : bm israil filistin
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX