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07 Aralık 2021 Salı 22:52:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 22:52:00

BM: Afganistan'da ülkeyi terk edenlerin sayısı artıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığını ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Afganistan'daki durumun yeni mülteci krizine neden olabileceğine dikkati çekti.

Afganistan'da 23 milyon kişinin aşırı derecede açlık seviyelerinde yaşadığını, barınma, temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu belirten Grandi, çatı 3,5 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden edilebileceğini ifade etti.

"Ekonominin çok daha büyük kaçışı tetikleyeceğine inanıyoruz"

Grandi, insani yardımlarla ekonominin kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Afganistan'da bu temel sorun karşısındaki yavaş ilerleyiş çok riskli" dedi.

"Son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların sayısında artış gördük. Devlet ve ekonomideki daha derin ve büyük bir patlamanın komşu ülkelere, hatta ötesine çok daha büyük kaçışı tetikleyeceğine inanıyoruz."

Etiketler : afganistan bm mülteci
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