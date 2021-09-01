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01 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 09:44:00

BM Afganistan için uyardı: Felaket kapıda

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan için "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da derinleşen insani ve ekonomik kriz ile temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden derin endişe duyduğunu belirterek, "insani felaketin kapıda olduğu" uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlaması ile Taliban'ın ülkede kontrolü tamamen ele almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki insani duruma dikkati çekti.

Afgan nüfusunun neredeyse yarısının, yani 18 milyon kişinin, insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Guterres, 'Her üç Afgandan biri, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor' dedi.

"İNSANİ BİR FELAKET KAPIDA"

Afgan çocuklarının yarısından fazlasının gelecek yıla kadar aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmasının beklendiğine dikkati çeken Guterres, 'Halk, her geçen gün temel hizmetlere erişimi kaybediyor. İnsani bir felaket kapıda' uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Afgan halkının şu an her zamankinden daha fazla uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guterres, ülkedeki şiddetli kuraklık ve yaklaşan sert kış koşulları nedeniyle daha fazla gıda, barınma ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulacağını ifada etti.

Afganistan'daki tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermesi çağrısı yapan ve gelecek hafta Afganistan'daki acil insani ihtiyaçları açıklayacaklarını belirten Guterres, uluslararası topluma da Afgan halkına en karanlık günlerinde finansal destek sağlamaları çağrısında bulundu.

Etiketler : BM Genel Sekreteri Guterres Afganistan finansal destek
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