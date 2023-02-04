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04 Şubat 2023 Cumartesi 10:10:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 10:10:00

BM, ABD hava sahasına giren "Çin casus balonu" nedeniyle artan gerilimden endişeli

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD hava sahasında Çin'e ait "casus balonu" tespit edilmesinin ardından iki ülke arasında artan gerginlik görmek istemediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlenen basın toplantısında, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Pentagon: Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor

Çin ve ABD arasındaki tansiyonun yükselmesinden endişeli olduklarını ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in konuya sıkça değindiğini vurgulayan Dujarric, "Özellikle bu olayda, iki ülkenin orta yolu bulması gerekecek. Ancak her iki ülkenin dünyadaki konumu göz önüne alındığında, gerginliği azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarının sorumluluk olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pentagon, birkaç gün önce ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit etmişti.

Balonun 60 bin fit irtifada ABD'nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı.

Balonun tespit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta düzenlemesi planlanan Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava koşullarından ötürü sürüklendiğini iddia etmişti. Pentagon da balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ve gözetleme balonu olduğunu bildiklerini aktararak, bu iddiaları reddetmişti.

Etiketler : bm abd çin casus balon gerilim
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