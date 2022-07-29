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29 Temmuz 2022 Cuma 21:56:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 21:56:00

Blinken ve Lavrov savaşın başından beri ilk kez görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonla görüştü. İki bakan, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri ilk kez bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Japonya ile ikili ilişkilere önem verdiklerinin altını çizen Blinken, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını aktardı.

"LAVROV İLE SAVAŞ BAŞLADIĞINAN BERİ İLK KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana bugün ilk kez telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Blinken, "Samimi ve doğrudan bir görüşme yaptık. Britney Griner ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmasına ilişkin sunduğumuz teklifi kabul etmelerini Kremlin'e ısrarla vurguladım." ifadesini kullandı.

BLİNKEN'DAN LAVROV'A "İLHAK" UYARISI

Blinken, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatı konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmesini de vurguladığını belirterek, "Ukrayna Büyükelçimiz Bridget Brink, bu sabah Odessa Limanı'ndaydı. Tahılların gemilere yüklendiğini ve harekete hazır olduğunu doğruladı. Rusya'nın burada atacağı adımlar tüm dünya için çok önemli." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölümlerini ilhaka hazırlandığına ilişkin belirtileri de görüşmede gündeme getirdiğini söyleyen Blinken, "Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygularız." uyarısında bulundu.

Blinken, Rus saldırıları bitene kadar Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceğine işaret ederek, "Japonya da dahil tüm ortak ve müttefiklerimizle Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'dan yaptıklarının hesabını sormak için yakından çalışıyoruz. Ancak ABD, bu savaşı bitirmek için tüm anlamlı diplomatik çabalara destek vermeye de hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin, Griner ve Whelan'a karşılık ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u iade edeceği öne sürülmüştü.

Etiketler : abd Blinken Dışişleri Bakanı
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