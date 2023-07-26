VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'den Tanju Özcan kararı!
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
Beyaz eşya sektörü ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengeledi
Antalya 4 gün 4 gece süren Hint düğününe ev sahipliği yaptı
26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00:00

Blinken, Tonga ziyaretinde, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini "sorunlu" olarak tanımladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı'nı ziyaretinde, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini "sorunlu" şeklinde nitelendirdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Blinken, 100 bin civarında vatandaşı olan Güney Pasifik ülkesi Tonga ziyaretinde bölge ülkelerinin Çin'e karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ziyaretinde Tonga Başbakanı Hu'akavemeiliku Siaosi Sovaleni ile bir araya gelen Blinken, "Çin'in bölgedeki angajmanı arttıkça, bizim bakış açımızdan, bazı sorunlu davranışlarda artış oldu." dedi.

Blinken, Çin'in bölgedeki "iyi yönetimleri baltalama ve yolsuzluğa teşvik etme suretiyle, bazı yağmacı ekonomik faaliyetler ve yatırımların" arkasında olduğunu söyledi.

"Gelecek Hint-Pasifik'te"

Tonga'da mayısta elçilik açtıklarını belirten Blinken, "Biz bir Pasifik ülkeyiz. Geleceği de Hint-Pasifik'te görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın görevden alınarak yerine Vang Yi'nin atanmasına ilişkin "İlişkilerimizi sorumluluk bilinciyle yönetmek önemli. Bu da diplomasi ile başlıyor ve Çinli mevkidaşım kim ise onunla çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Blinken'in Pasifik ziyaretlerinden önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Pasifik adalarındaki elçiliklere ayrılacak personel ve bütçeyi artırdıklarını, Vanuatu ve Kiribati'de de elçilikler açmayı planladıklarını duyurmuştu.

Tonga'dan sonra Yeni Zelanda ve Avusturalya'ya gidecek Blinken'a, bu iki ülkede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek.

Etiketler : Blinken Bakan Blinken Çin Gang
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX