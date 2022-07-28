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28 Temmuz 2022 Perşembe 00:35:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 00:35:00

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının iadesi için Moskova'ya “önemli bir teklif hazırladıklarını” ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Baklanı Sergei Lavrov ile görüşeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Blinken, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu değerlendirdi.

Blinken, "Önümüzdeki günlerde, bizim için en öncelikli konu olan Brittney Griner ve Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile savaş başladığından beri ilk kez konuşmayı bekliyorum. Onların serbest bırakılması için birkaç hafta önce masaya çok önemli bir teklif koyduk. Hükümetlerimiz bunu defalarca doğrudan görüştüler ama konuyu bizzat takip etmek için görüşeceğim." dedi.

Ülke medyasında yer alan, ABD'nin Griner ile Whelan'a karşılık ABD'de tutuklu bulunan Rus silah tüccarı Viktor Bout'u takas edeceğine ilişkin haberler sorulan Blinken, teklifin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli bir şekilde ihraç edilmesinin sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna, Türkiye ve Rusya'nın İstanbul'da imzaladığı anlaşmayı da gündeme getireceğini belirten Blinken, bir an önce Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ayrılmasını ve Rusya'nın verdiği sözü tutmasını beklediğini vurguladı.

Blinken, Rusya ile Ukrayna olmaksızın Ukrayna konusunda herhangi bir müzakerede bulunmayacağına vurgu yaptı.

Rusya'nın ihracatının yüzde 50 oranında düştüğünü savunan Blinken, Kremlinin bütçe fazlası iddialarının aksine ülkenin gelirinin yarısını yaptırımlar dolasıyla dondurulduğundan kullanamadığını iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Blinken'ın açıklamalarına işaret ederek, Rusya ve diğer ülkelerde tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Kirby, "Biden ve ekibi, vatandaşlarımızı evine döndürmek için sıra dışı adımlar atmaya hazırdır. Bunu Trevor Reid'i evine döndürürken gösterdik. Griner konusunda da aktif olarak çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Griner konusundaki teklifin birkaç hafta önce verildiğini belirten Kirby, "Biz teklifimizi verdik, Rusya'nın bu konuda olumlu yaklaşmasını umuyoruz." dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Blinken Rusya-Ukrayna
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