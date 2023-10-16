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Blinken, İsrail savaş kabinesinin toplantısına katıldı
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16 Ekim 2023 Pazartesi 21:33:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 21:33:00

Blinken, İsrail savaş kabinesinin toplantısına katıldı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail savaş kabinesinin toplantısına katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından Blinken ile ikinci kez görüştü.

Blinken, Netanyahu ile savaş kabinesinin toplantısına iştirak etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Savunma Bakanı Benny Gantz, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Ron Dermer savaş kabinesi üyeleri olarak görüşmede yer aldı.

Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri de savaş kabinesine üye olmamasına rağmen kabine toplantısına katıldı.

Başbakan Netanyahu ve Blinken'ın gün içinde gerçekleştirdiği ikili görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri General Avi Gil de hazır bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail savaş kabinesi
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