Blinken ile Vang telefonda görüştü

Blinken ile Vang telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda Orta Doğu ve ikili ilişkiler konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Vang, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Orta Doğu'da çatışmanın yayılmasının önlenmesi için tarafların beraber çalışması gerektiğine dikkati çekerek Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların uluslararası deniz hukuku açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Vang ve Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinde kaydedilen ilerlemenin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 4 Aralık'ta, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların "nihai sorumlusu" olduğunu söylemişti.