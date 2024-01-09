VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilere seslendi: Ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor
Serbest bölgelerden ihracat geçen yıl yüzde 10,7 arttı
Fatih Camii'nde provokatif saldırı... "Lanetliyorum, kınıyorum"
Togg'a binenler "bilgi otobanı"nda da hızlı yol aldı
Fatih Camisindeki saldırı... "Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir"
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2024 Salı 11:15:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 11:15:00

Blinken, BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile telefonda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine insani yardımın kolaylaştırılmasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kaag ile yaptığı telefon görüşmesi, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürmesinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ve Kaag'ın, "Gazze'deki sivillere insani yardım sağlayan koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yardımların kolaylaştırılmasının öneminin altını çizdiğini" belirtti.

Miller, Blinken ve Kaag'ın, "yardım ve ticari malların Gazze'ye girişinin hızla kolaylaştırılması, acil ihtiyaçların karşılanması için yerel yardımların daha fazla kullanımı ve insani yardım için finansmanın artırılması da dahil savunmasız kişilere ulaşma konusundaki ortak kararlılığı vurguladığını" kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve BAE'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

Etiketler : abd antony blinken gazze insani yardım bm
Barıştılar

Barıştılar
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX