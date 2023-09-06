Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Karabağ'da Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılmasına ilişkin durumu görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Ağdam-Hankendi ile Laçın-Hankendi yollarının açılmasına ilişkin konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılığıyla malların Ağdam-Hankendi yolundan taşınmasıyla ilgili varılan ilk anlaşmaya rağmen, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından oluşturulan ve desteklenen sözde ayrılıkçı rejimin, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasını engellemek için engeller oluşturduğunu vurguladı. Ağdam-Hankendi yolunu bu şekilde kullanılmasını reddetmenin siyasi bir manipülasyon olduğunu belirten Aliyev, Karabağ'da insani kriz veya gıda krizi olduğunu iddia etmenin kasıtlı bir yalan olduğunun altını çizdi.

"Ermenistan'ın politikası barış müzakerelerine zarar veriyor"

Ağdam-Hankendi yolunun açılmasının ardından Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol kuralları çerçevesinde Laçın-Hankendi yolunun da açılabileceğini ifade eden Aliyev, ayrılıkçılığın her türlü tezahürünün Azerbaycan tarafından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ermenistan'ın, Azerbaycan tarafıyla anlaşmaya varmadan insani amaçlı olduğunu iddia ettiği yükleri Azerbaycan'ın Laçın sınır kapısı önüne getirmesinin Azerbaycan'ın içişlerine müdahale ve toprak bütünlüğüne saygısızlık olduğunu kaydeden Aliyev, Ermenistan'ın bu politikasının barış anlaşması müzakerelerine ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

"BAKÜ İLE HANKENDİ ARASINDAKİ TEMASLARI DESTEKLİYORUZ"



Azerbaycan Kızılay'ı aracılığıyla Karabağ'a gıda sevkiyatının yapıldığını belirten Aliyev, Karabağ'daki bu sevkiyatın yasadışı ayrılıkçı rejim tarafından engellendiğini ifade etti. Aliyev, Blinken'a Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere başkent Bakü ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerine görüşme teklifinde bulunduğunu ancak davetlerinin reddedildiğini hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakü ile Hankendi arasında doğrudan temasları desteklediklerini vurgulayarak, barış anlaşmasının imzalanması ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

"ABD, KARABAĞ'DAKİ İNSANİ DURUMDAN ENDİŞELİ"



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD'nin Karabağ'da kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu dile getirdiği belirtildi. Azerbaycan'ın ek yolların kullanılması teklifinin öneminin farkında olduklarını ifade eden Blinken, Laçın Koridoru'nun insani, ticari ve yolcu trafiğine yeniden açılması çağrısını yineledi. Taraflar arasında diyalog ve uzlaşmaya ihtiyaç olduğuna ve güvenin sağlamasının önemine vurgu yapan Blinken, ABD'nin bölgede kalıcı barış sürecine olan desteğini sürdüreceğini kaydetti.