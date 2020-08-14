Biz buna Yunan çaresizliği diyoruz... AB'ye şikayete gitti, Avrupa filosu kurulacakmış
Kaynak: DHA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkını aramasını hazmedemeyen Yunan ve Rumlar her gelişme sonrası soluğu AB'de alıyor. Son NAVTEX ilanıyla yine panikleyen Rum yönetimi AB'ye sığındı, Türkiye karşıtı bir Avrupa filosu oluşturulacağını açıkladı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesiyle paniğe kaplan Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa Birliği'ne (AB) sığınarak Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.
Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz’deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi. Doğu Akdeniz'de sadece Fransa'nın yer almayacağını belirten Hristodulidis, "Fransa'nın yanında tüm Doğu Akdeniz’e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz" dedi.
FRANSA İLE TÜRKİYE'YE MESAJ
Fransa ile son günlerde askeri tatbikatlar yaptıklarını kaydeden Hristodulidis,tatbikatlarla Türkiye'ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiklerini iddia ederek, “AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi. Hristodulidis, Fransa’nın başrol üstlenmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Rum Yönetimi’nin, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini açıkladı. Kusios, Türkiye'ye karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.
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