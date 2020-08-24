Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a sığınmacı uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan'ın sığınmacıları taşıyan şişme botları engelleyerek sığınmacıların hayatını tehlikeye atmasından “derin endişe” duyduğunu açıkladı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunan Sahil Güvenliği’nin sığınmacı botlarının yolculuğunu engelleyerek, bu botların içindeki insanları “kaderine terk ettiğine dair inandırıcı bilgilerden” endişe duyulduğunu bildirdi.

TÜRKİYE KURTARIYOR

Örgüt yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının, “İnsanların, uzun deniz yolculuğu için uygun olmayan ve kapasitesinin üstünde kişinin bindiği şişme botlar içinde çok uzun süre denizde sürüklendiğine” şahit olduğunu ifade etti. New York Times gazetesinin geçen hafta yayımlanan bir haberinde Yunan Sahil Güvenliği’nin, geçen mart ayından bu yana şişme botlarla Yunanistan topraklarına ulaşmaya çalışan yaklaşık bin sığınmacıyı geri çevirdiği ve bu kişilerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtilmişti.