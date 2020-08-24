Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a sığınmacı uyarısı: Derin endişe duyuyoruz
Kaynak: Akşam
Yunanistan'ın sığınmacıların teknelerini batırarak onları ölümle terk etmesine Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan'ın bu tutumundan derin endişe duyduğunu aktardı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan'ın sığınmacıları taşıyan şişme botları engelleyerek sığınmacıların hayatını tehlikeye atmasından “derin endişe” duyduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunan Sahil Güvenliği’nin sığınmacı botlarının yolculuğunu engelleyerek, bu botların içindeki insanları “kaderine terk ettiğine dair inandırıcı bilgilerden” endişe duyulduğunu bildirdi.
TÜRKİYE KURTARIYOR
Örgüt yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının, “İnsanların, uzun deniz yolculuğu için uygun olmayan ve kapasitesinin üstünde kişinin bindiği şişme botlar içinde çok uzun süre denizde sürüklendiğine” şahit olduğunu ifade etti. New York Times gazetesinin geçen hafta yayımlanan bir haberinde Yunan Sahil Güvenliği’nin, geçen mart ayından bu yana şişme botlarla Yunanistan topraklarına ulaşmaya çalışan yaklaşık bin sığınmacıyı geri çevirdiği ve bu kişilerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtilmişti.
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