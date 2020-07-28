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28 Temmuz 2020 Salı 23:45:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 23:45:00

Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki insani krizin iç savaş başladığından beri hiç bu kadar kötüye gitmediği ve ülkenin yeniden kıtlık ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de insani durum hakkında bilgilendirdi.

'Yemen'de kıtlığın yeniden ufukta olduğuna dikkati çeken Lowcock, ''Yemen'deki insani kriz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kriz tekrar büyüyor, ekonomi perişan ve insani yardım örgütlerinin yardım yapacak bütçeleri neredeyse tükendi.'' ifadelerini kullandı.

Lowcock, ülkede her ay 13 milyon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon kişiye tam anlamıyla yardım sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ülkede yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınının kontrolden çıktığını belirten Lowcock, Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen, batma ve 1,1 milyon varil petrolü denize sızdırma riski bulunan Safer petrol tankeri konusunda ise tarafların herhangi bir adım atmadığına dikkati çekti.

Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bulunan tankere BM incelemesi yapılması konusunda şartlar koşuyor ve petrolün tankerden çıkarılması durumunda satışı konusundaki anlaşmazlık ise devam ediyor.

TARAFLAR ANLAŞAMIYOR

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise tarafların ülke genelinde ateşkes, ekonomik ve insani önlemler ve siyasi sürecin yeniden başlaması konusunda aylardır görüştüğünü ancak henüz nihai bir anlaşmaya varamadığını söyledi.

Görüşmelerin açılan fırsat penceresi kapanmadan sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Griffiths, ''Müzakerelerin barışa götüreceğinden umutlu olsam da kayıp gitme riski de var. Yemen uzun süreli yeni bir çatışma, kontrolden çıkan KOVID-19 salgını ve ekonomik çöküş evresine girebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

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