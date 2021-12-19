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19 Aralık 2021 Pazar 00:12:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 00:12:00

Birleşmiş Milletler'den Sudan'da ifade özgürlüğüne saygı çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Sudan Temsilcisi Volker Peretz, yarın sivil yönetim talebiyle düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde yetkililere, ifade hürriyeti ve barışçıl gösteri hakkına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralık 2018 devriminin yıl dönümü arifesinde Sudan halkını, demokrasi özlemlerini gerçekleştirmek için gösterdikleri cesaret ve fedakarlıklardan dolayı kutluyorum" dedi.

Peretz, güvenlik güçlerini ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya çağırdı.

ONLARCA SİYASETÇİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sudan'da, ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek teknokrat hükûmeti kurmakla görevlendirmişti.

BARIŞÇIL DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükûmet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Etiketler : bm sudan birleşmiş milletler
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