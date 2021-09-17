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17 Eylül 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:40:00

Birleşik Krallık dağılıyor mu?

Kaynak: AA

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İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referanduma gitmek istemesi sonrası bu kez de Britanya'nın güney batısındaki Galler'de huzursuzluk çıktı. Galler'in bazı kentlerinde reklam panolarına monarşiyi hedef alan ilanlar asıldı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan, Britanya'nın güney batısındaki Galler'in bazı kentlerinde reklam panolarına monarşi karşıtı görseller asıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, kampanyanın arkasındaki Cumhuriyet adlı gruptan yapılan açıklamada, görsellerin "monarşi ve nasıl yönetildikleri hakkında bir kamuoyu tartışmasını tetikleyeceğini" belirtildi.

Kampanya için 25 bin sterlinden (294 bin TL) fazla para toplayan grup, "Monarşi prensipte yanlış, uygulamada yanlış ve İngiliz siyaseti için kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Görsellerden birinde Galler Prensi unvanına sahip Prens Charles'ın fotoğrafı ile "Galler'in prense ihtiyacı yok." yazısı yer aldı.

Diğerinde de ABD'de hakkında reşit olmayan birine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prens Andrew'in fotoğrafıyla "Kimse yasalardan üstün olmamalı." ifadesine ver verildi.

Ancak İngiltere'ye birlik yanlısı Galler Muhafazakar Parti lideri Andrew Davies ise kampanyanın "Galler kamuoyunun görüşünü yansıtmadığını" öne sürdü.

Monarşinin kaldırılması çağrısı yapan grubun internet sitesinde, "sürekli devam eden bir kamu görevinin her tür demokratik ilkeye aykırı olduğu" savunuluyor.

İSKOÇYA 2023 SONUNDA BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA GİTMEK İSTİYOR

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) sonbahar konferansının kapanış konuşmasında 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söylemişti.

Başbakan Sturgeon, İngiltere'nin Kuzeybatı Avrupa komşularının daha eşit, daha düşük yoksulluk, daha yüksek üretkenlik gösterdiğini ifade ederek, bu durumunun, bağımsızlığın Danimarka, İrlanda, Avusturya, Norveç ve Finlandiya'da işe yaradığını gösterdiğini belirtmişti.

Etiketler : Birleşik Krallık Britanya Galler
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