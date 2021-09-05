U dönüşü yaptılar!

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05 Eylül 2021 Pazar 15:33:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 15:33:00

"Birleşik Arap Emirliği Türkiye ile ittifak olmak istiyor"

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BAE'nin tamamen ABD'ye bağlı olmayacak yeni bir stratejik ağ aramaya başladığını yazan yabancı basın, 'Birleşik Arap Emirliği U dönüşü yaptı ve şimdi Türkiye ile ittifak olmak istiyor' yorumunda bulundu.

Bulgar basını, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin Orta Doğu'da diplomatik pozisyonların yeniden şekillenmesine ve bir yıl öncesine kadar düşünülemez olan yeni ittifakların oluşmasına yol açtığını yazdı.

"AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME YENİ İTTİFAKLARI MEYDANA GETİRDİ"

Yapılan analizde şu ifadeler yer aldı; Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi başka bir şaşırtıcı ittifakı meydana getirdi. BAE, Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmak, ekonomik ve stratejik bir ortaklık kurmak için aylardır Türkiye ile gizli temaslarda bulunuyor. Bu temaslar, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin Zayed'in Ağustos ortasında Türkiye'yi ziyaret etmesiyle kamuoyuna duyuruldu. Sonrasında BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

"BAE 'U' DÖNÜŞÜ YAPTI"

Katar'a uygulanan ambargo sonrası iki ülke ilişkilerinin gerginleştiği belirtilen makalede, "Birleşik Arap Emirliği U dönüşü yaptı ve şimdi Türkiye ile ittifak oluyor" denildi.

"TÜRKİYE, BAE'YE ASKERİ VE SİYASİ FIRSATLAR SAĞLAYABİLİR"

BAE'nin tamamen ABD'ye bağlı olmayacak bir stratejik ağ aramaya başladığı vurgulanan makalede, "Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü ülkelerinden biridir ve NATO üyesidir. Türkiye, Bin Zayed'in aradığı askeri ve siyasi fırsatları sağlayabilir. Sonuç olarak, bir yıl önce İsrail'in müttefiki olan BAE, Türkiye ile de ortak olacak. ABD kısıtlamalar getirse bile bu ortaklık BAE'nin silah, insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizatla donatılabileceği anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Afganistan TALİBAN TÜRKİYE BEA ABD
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