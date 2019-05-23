İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini söyledi.

Hüsrevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'a gelen yabancı yetkililerle ilgili bilgi verdi.

Hüsrevi, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'a gelen yetkililer hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi. Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor."

Hüsrevi, gelen yetkililere ABD'nin davranışlarının değişmemesi, ülke menfaatlerinin temin edilmemesi ve pratik adımlarda yeni bir şey olmaması halinde "müzakerenin hiçbir şekilde gündemde olmayacağı" mesajını verdiklerini aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin hafta içinde İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

(AA)