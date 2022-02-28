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28 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 13:25:00

"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek" iddiası

Kaynak: BBC Türkçe

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın bölgedeki en yakın müttefiki olan Belarus, bölgeye paraşütçü askerlerini indirmeye hazırlanıyor. Belarus, dün düzenlenen bir referandumla ülkede nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı.

Rus askerlerinin Ukrayna'yı işgal etmek için kullandığı Belarus'ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarılıyor. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna'ya girebileceğini aktardı.

BBC konuyla ilgili bilgi almak için Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'na e-posta gönderdi.

Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.

Ukrayna'nın kuzeydeki komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya'nın en yakın müttefiklerinden. Rusya'nın işgalci lideri Vladimir Putin, Ocak ayının sonlarında yaklaşık 30 bin asker, onlarca savaş uçağı ve füzelerini tatbikat bahanesiyle Belarus'a gönderdi.

İki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisine girişti, ardından Rusya askerlerinin bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurdu. Bundan dört gün sonra da, Ukrayna işgali başladı.

Ülkenin otoriter yönetimi, dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko'nun "Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.

Etiketler : Rus askerleri Belarus Belarus ordusu
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