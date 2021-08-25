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25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:30:00

Bir tabak pilavın fiyatı dudak uçuklattı... Kabil'de fırsatçılar iş başında!

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Kabil'de Havaalanı'nın dışında bekleyiş sürüyor. Binlerce çaresiz insan, fırsatçıları da harekete geçirdi. Tahliye için bekleyenlere 40 dolara su, 100 dolara bir tabak pilav satıyorlar.

Taliban artık Afganların havaalanına erişmesine izin vermeyeceğiz dedi. Havaalanın çevresinde ise bekleyiş sürüyor. Günler geçtikte umutlar azalsa da, binlerce kişi hala kendilerini ülkeden götürebilecek bir uçak bekliyor.

24'ün haberine göre, insanlar gece gündüz dışarıda. Fırsatçılara da gün doğdu. Zor durumlarından faydalanarak, fahiş fiyatlara satış yapıyorlar. Yapılan fırsatçılık insanın vicdanına sığmayacak türden. Kabil Havaalanında bir şişe suyu 40 ABD dolarına, bir tabak pilavı 100 ABD dolarına satıyorlar.

Taliban cephesinde ise örgütün kontrolündeki kent merkezinde hayat pahalılığı günden güne daha da artıyor. Çarşı pazarda ürünlerin azalması dikkati çekiyor. Esnaf da müşteri de durumdan şikayetçi.

Tüccarlar doları fiyatları nedeniyle artık daha az mal getiriyor. Eskiden depolar un çuvallarıyla dolu olurdu ama şimdi doların fırlaması yüzünden pek fazla yok.

Etiketler : KABİL AFGANİSTAN PİLAV FIRSATÇILAR
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