Bir Müslüman ülke daha kendi SİHA'sını yapıyor

Bir Müslüman ülke daha kendi SİHA'sını yapıyor

Bir Müslüman ülke daha silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapmaya başladı. Pakistan, Mısır'da düzenlenen savunma sanayi fuarında SHAHPAR-II olarak isimlendirilen SİHA'sını tanıttı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 42 ülkeden 400 şirketin katıldığı Askeri Savunma Sanayii Fuarı (Edex 2021) düzenlendi.

Fuarda Pakistan'ın yeni SİHA'sı SHAHPAR-II göz doldurdu. 120 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilen SHAHPAR-II, keşif amaçlı havada 14 saat kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

SİHA görevlerinde ise 7 saat görev süresine sahip olan SHAHPAR-II yer anteni ile 300 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor.