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30 Aralık 2021 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 19:22:00

Bir banka 75 bin müşterisine 'yanlışlıkla' 130 milyon sterlin dağıttı

Kaynak: AA

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İspanya merkezli bir banka, faaliyet gösterdiği ülkelerden İngiltere'de, yanlışlıkla 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı. Hiçbir müşterinin mağdur edilmediği ve hatayı gidermek için İngiltere'deki birçok bankayla çalışmalar yapılacağı açıklandı.

İspanya merkezli Santander Bankası İngiltere'de, yanlışlıkla 75 bin hesaba 130 milyon sterlin yatırdı.

Banka personelinin 25 Aralık'ta yatırılan parayı geri almak için acele ettiği, tutarın çoğunun rakip bankalardaki hesaplara yatırılmasının işlerini güçleştirdiği belirtildi.

İKİNCİ KEZ YAPILAN ÖDEME NEDEN OLDU

Hatanın, 75 bin kişi ve firmaya 25 Aralık'ta hata sonucu ikinci kez yapılan ödemelerden kaynaklandığı açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle kurumsal müşterilerimizden gelen bazı ödemelerin alıcıların hesaplarına yanlışlıkla kopyalanmasından dolayı üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

"MÜŞTERİLER MAĞDUR EDİLMEDİ"

Açıklamada, hiçbir müşterinin mağdur edilmediği ve ilerleyen günlerde hatayı gidermek için İngiltere'deki birçok bankayla sıkı bir şekilde çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Bir bordro yöneticisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bu hatanın Noel'e ve ertesi güne gölge düşürdüğünü ifade ederek "Tatil dönemimi mahvetti çünkü yanlışlıkla yüz binlerce ödeme yaptığımı, yanlış bir şey yaptığımı düşündüm. Bunu yapanın sadece ben olduğunu ve işte başımın belaya gireceğini düşündüm." dedi.

RAKİP BANKALARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Santander'in, geri ödemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda herhangi bir bilgi vermediğini aktaran bordro yöneticisi, olayı bir kargaşa olarak nitelendirdi.

Banka, hatanın düzeltilmesine dönük aralarında Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank ve Virgin Money'nin de bulunduğu rakip bankalarla görüşmeye başladığını, bu bankaların "parayı müşterilerinin hesaplarından kurtarmaya çalışacaklarını" duyurdu.

Santander, parayı geri almak için insanlarla doğrudan iletişime geçebileceğini de açıkladı.

Etiketler : ingiltere ispanya santander banka personeli
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